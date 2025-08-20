Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Lady in Pink

SAT.1Staffel 3Folge 505
Lady in Pink

Lady in PinkJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 505: Lady in Pink

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die 50-jährige Gabriele wird beschuldigt, ihren 25-jährigen Geliebten aus Eifersucht bloßgestellt zu haben. Sie soll ihn halbnackt und mit einem Schweinerüssel dekoriert im Schaufenster eines Autohauses in einem Sportwagen festgekettet haben. 2. Fall: Steffen hat seine Freundin Ela beim Sex mit ihrem Chef in dessen Boutique erwischt. Der Gehörnte soll die beiden daraufhin nackt auf die Straße gejagt und die Boutique kurz und klein geschlagen haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen