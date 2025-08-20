Richter Alexander Hold
Folge 509: Die vergifteten Bücher
44 Min.Ab 12
Der Haushälterin Silvia wird vorgeworfen, ihre bettlägerige Arbeitgeberin Kerstin Aichhorn mit vergifteten Büchern krank gemacht zu haben. Hat Silvia die Tat begangen, weil sie sich in die Familie einschleichen und den Platz der Mutter einnehmen wollte? Oder steckt Kerstins Ehemann dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
