SAT.1Staffel 3Folge 509
Folge 509: Die vergifteten Bücher

44 Min.Ab 12

Der Haushälterin Silvia wird vorgeworfen, ihre bettlägerige Arbeitgeberin Kerstin Aichhorn mit vergifteten Büchern krank gemacht zu haben. Hat Silvia die Tat begangen, weil sie sich in die Familie einschleichen und den Platz der Mutter einnehmen wollte? Oder steckt Kerstins Ehemann dahinter?

SAT.1
