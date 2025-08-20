Richter Alexander Hold
Folge 513: Ein perfekter Mord
44 Min.Ab 12
Der Pathologie-Professor Dr. Wagenstein wird beschuldigt, seine Assistentin Melanie kaltblütig erschossen zu haben. Wollte er seine wissenschaftlichen Theorien in die Tat umsetzen und testen, ob es den perfekten Mord gibt? Hat er die hübsche Frau als Opfer ausgewählt, weil er in sie verliebt war und sie ihn abgewiesen hat?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
