Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sechs Richtige im Lotto

SAT.1Staffel 3Folge 515
Sechs Richtige im Lotto

Sechs Richtige im LottoJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 515: Sechs Richtige im Lotto

44 Min.Ab 12

Gunda ist angeklagt, das Haus ihrer ehemals besten Freundin Vivian ausgeräumt zu haben - Vivian und ihr Mann Daniel sind durch sechs Richtige im Lotto zu Millionären geworden. Gönnt Gunda ihnen den Wohlstand nicht oder hat Vivian sie wirklich um den Lottogewinn von 3,2 Millionen betrogen? Kann Detektivin Lydia Vollmer bei der Aufklärung des Falls helfen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen