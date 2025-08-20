Richter Alexander Hold
Folge 517: Teenie-Eltern
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die junge Großmutter Barbara soll Tom, den Freund ihrer 15-jährigen Tochter Nicole, betäubt und anschließend in den Heizungskeller gesperrt haben. Die beiden Jugendlichen haben einen sechsmonatigen Sohn. Wollte sie verhindern, dass ihre Tochter mit dem Baby zu Tom zieht? 2. Fall: Der 16-jährige Ministrant Tim wird beschuldigt, eine Nonne niedergeschlagen zu haben, weil sie ihn beim Klauen erwischt hat. Haben die finanziellen Probleme in Tims Familie mit der Sache zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1