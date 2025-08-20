Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 522
44 Min.Ab 12

1. Fall: Der arbeitslose und alleinerziehende Vater Christian soll die zahlreichen Diebstähle seines 13-jährigen Sohnes Kai geduldet haben und wird deshalb beschuldigt, seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Kai behauptet, dass er von seinen Mitschülern erpresst und zum Stehlen gezwungen wurde. 2. Fall: Bettina ist angeklagt, ihre Schwiegermutter Anneliese mit einem zwei Kilogramm schweren Knochen niedergeschlagen und dann deren geliebten Mops "Rolfi" geraubt zu haben.

