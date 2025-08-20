Richter Alexander Hold
Folge 522: Geschiedene Leute
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der arbeitslose und alleinerziehende Vater Christian soll die zahlreichen Diebstähle seines 13-jährigen Sohnes Kai geduldet haben und wird deshalb beschuldigt, seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Kai behauptet, dass er von seinen Mitschülern erpresst und zum Stehlen gezwungen wurde. 2. Fall: Bettina ist angeklagt, ihre Schwiegermutter Anneliese mit einem zwei Kilogramm schweren Knochen niedergeschlagen und dann deren geliebten Mops "Rolfi" geraubt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1