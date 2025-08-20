Richter Alexander Hold
Folge 525: In Wäschetrockner gesteckt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Fortsetzung Timo / Mathe-Lehrer von gestern. 2. Fall: Die 19-jährige Cecilia soll ihren Vermieter niedergeschlagen und dann in einen laufenden Wäschetrockner gesteckt haben. War sie wütend, weil er ihr die Wohnung gekündigt hatte? Cecilia behauptet, dass sie sich gegen den Mann wehren musste, weil er sie sexuell belästigt habe.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1