SAT.1Staffel 3Folge 527
Folge 527: Der Hellseher

44 Min. Ab 12

Mark soll seine Jungendliebe Eva entführt und sie fünf Nächte lang in einem Hochspannungshäuschen gefangen gehalten haben. Inszenierte er die Entführung, um sich vor seinem Opfer später als Lebensretter aufzuspielen? Mark behauptet, dass er nur deshalb wusste, wo Eva versteckt war, weil er hellseherische Kräfte besitzt ...

