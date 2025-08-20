Richter Alexander Hold
Folge 529: Bombenstimmung
44 Min.Ab 12
Sebastian soll versucht haben, die Richterin Elke Kaulich mit einer Autobombe in die Luft zu sprengen. War es ein Vergeltungsschlag, weil er die Richterin dafür verantwortlich macht, dass er sieben Jahre unschuldig im Gefängnis saß?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1