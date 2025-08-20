Richter Alexander Hold
Folge 530: Väterlicher Freund
44 Min.Ab 12
Der Sportlehrer Sebastian soll sich an seiner Ruderschülerin Jennifer vergriffen haben. Hat das Mädchen alles nur erfunden, um sich in den Mittelpunkt zu drängeln? Oder hat Sebastian tatsächlich versucht, dem Mädchen nahe zu kommen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1