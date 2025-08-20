Richter Alexander Hold
Folge 531: Freunde fürs Leben
44 Min.Ab 12
Max wird beschuldigt, seine Frau und Geschäftspartnerin aus Habgier ermordet zu haben. Annette, die Schwester der Toten, vermutet, dass dubiose Geschäftpartner ein Motiv hatten. Zudem gibt es Belege und Quittungen, die zeigen, dass Max zum Tatzeitpunkt beim Einkaufen in der Stadt war. Reicht das, um ihn freizusprechen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1