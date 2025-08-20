Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ausflug in die Berge

SAT.1Staffel 3Folge 532
Ausflug in die Berge

Richter Alexander Hold

Folge 532: Ausflug in die Berge

44 Min.Ab 12

1. Fall: Philipp ist angeklagt, weil er mit seinem achtjährigen Sohn Nico ohne Wissen und Einverständnis seiner Ex-Frau ein Wochenende in den Bergen verbracht hat. Hat er ihn tatsächlich gewaltsam aus der Schule entführt und gegen dessen Willen auf der Hütte festgehalten? 2. Fall: Marcella wird beschuldigt, ihrem Freund Stefano ein zwei Zentimeter großes Stück seiner Zunge abgebissen zu haben. Hat sie aus Eifersucht zugebissen oder war es nur ein Unfall beim hitzigen Zungenspiel?

