Richter Alexander Hold
Folge 533: Die Geiselnahme
44 Min.Ab 12
Sebastian ist angeklagt, seine Stiefschwester Claudia entführt und in einen Bunker verschleppt zu haben. Wollte er damit seinen verhassten Stiefvater Dieter in Angst und Schrecken versetzen? Sollten die zwei Millionen Euro Lösegeld eine Entschädigung für die jahrelangen Demütigungen sein, die Sebastian von seinem Stiefvater hinnehmen musste? Oder hatte der Hausmeister Heiner Grund, seinem Arbeitgeber zu schaden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1