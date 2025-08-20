Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gewalt im Heim

SAT.1Staffel 3Folge 538
Folge 538: Gewalt im Heim

44 Min.Ab 12

Die Heimköchin Charlotte ist angeklagt, die langen Haare des Heimkindes Simona rasiert und ihr dabei eine böse Schnittwunde zugefügt zu haben. Wollte sie sich Gewissheit verschaffen, dass Simona ihre vor 15 Jahren spurlos verschwundene Tochter ist? Oder war es Line, die sich als Anführerin im Kinder- und Jugendheim aufspielt und alle außer der sturen Simona fest im Griff hat?

