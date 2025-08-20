Richter Alexander Hold
Folge 542: Die weiße Frau
44 Min.Ab 12
Das Dienstmädchen Ines ist angeklagt, ihren Geliebten Leopold von Bronstedt von einer acht Meter hohen Burgmauer gestoßen zu haben. Wollte sie den Burgherrn töten, weil er nichts mehr von ihr wissen wollte? Oder hatte Leopolds Frau die Seitensprünge ihres Mannes satt und wollte sich bitter an ihm rächen? Und was hat es mit der mysteriösen weißen Frau auf sich, die nachts auf der Burg spuken soll?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1