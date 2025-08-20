Richter Alexander Hold
Folge 543: Die Detektivin
44 Min.Ab 12
Die Detektivin Manuela soll ihre Freundin Jasmin in ihrem Haus überfallen, ausgeraubt und danach in den Swimmingpool geschubbst haben - seitdem liegt Jasmin im Koma. Hat die Angeklagte die Tat begangen, weil sie Jasmin für den Tod ihrer Eltern verantwortlich macht? Oder wollte Manuela ihre Freundin wirklich nur beschützen und der wahre Täter ist Henning, der Freund des Opfers, der sich mit dem geraubten Geld eine Galerie kaufen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1