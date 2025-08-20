Richter Alexander Hold
Folge 544: Spiel mit dem Feuer
44 Min.Ab 12
1. Fall: Dem 18-jährigen Schüler Tobias wird vorgeworfen, seinen Freund Michael mit Benzin überschüttet und dann angezündet zu haben. Wollte er damit seine Schwester Nicole rächen, die von Michael sexuell ausgenutzt wurde? 2. Fall, Teil 1: Der arbeitslose Taxifahrer Viktor soll versucht haben, von seiner Ex-Freundin Svenja vier gestohlene Gemälde im Wert von 380.000 Euro zu erpressen. Svenja behauptet, niemals diese gestohlenen Gemälde besessen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1