Richter Alexander Hold
Folge 546: Mord im Autohaus
44 Min.Ab 12
Der Autoverkäufer Norman ist angeklagt, seine neue Vorgesetzte Kerstin ermordet zu haben. Er war enttäuscht, dass ihm die junge Frau den begehrten Job im Autohaus vor der Nase weggeschnappt hat. Oder ist der Täter im engeren Freundeskreis der Ermordeten zu finden?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1