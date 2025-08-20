Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold



SAT.1Staffel 3Folge 550






44 Min.Ab 12

1. Fall: Nina wird beschuldigt, auf ihrer Geburtstagsparty mit einer Flasche nach ihrem Ex-Freund Jens geworfen und ihn dabei am Kopf verletzt zu haben. War sie sauer auf ihn, weil er vor ihren Augen mit zwei ihrer Freundinnen geknutscht hat? 2. Fall: Die 72-jährige Beate soll bei ihrer 73-jährigen Mitbewohnerin Ingeborg einen schweren Asthma-Anfall ausgelöst haben, in dem sie deren geliebtes Zwergschwein "Rosa" entführt und ihr dann ein gegrilltes Ferkel serviert hat.

