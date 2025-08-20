Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

1. Fall: Sebastian wird vorgeworfen, Plakate, die die übergewichtige Helena im Badeanzug zeigen, in der Innenstadt aufgehängt zu haben, um sie lächerlich zu machen. Wollte er ihr damit endgültig klar machen, dass er nichts von ihr wissen will? 2. Fall: Tom soll eine Mitschülerin auf einer Party vergewaltigt haben, weil sie ihn als "Schlappschwanz" bezeichnete.

