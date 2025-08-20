Richter Alexander Hold
Folge 560: Discoinferno
44 Min.Ab 12
Der Discobesitzer Rolf wird beschuldigt, ein benachbartes Lokal niedergebrannt zu haben. Wollte er damit die Konkurrenz ausschalten und sein marodes Geschäft wieder ankurbeln? Rolf behauptet, zur Tatzeit mit einer GoGo-Tänzerin unterwegs gewesen zu sein. Könnte sein Bruder die Tat begangen haben, weil er Rolf hinter Gitter sehen und endlich mit dessen Frau durchbrennen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1