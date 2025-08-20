Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ich brauche mehr Geld

SAT.1Staffel 3Folge 563
Ich brauche mehr Geld

Folge 563: Ich brauche mehr Geld

44 Min.Ab 12

Die Eltern der schwangeren Anette sind angeklagt, sie ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Job auf der Straße "versauern" zu lassen. Ist das Ehepaar wirklich so grausam? Verena behauptet, dass ihre jüngere Schwester lügt. Oder setzen die Eltern sie unter Druck, um freigesprochen zu werden?

