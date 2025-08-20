Richter Alexander Hold
Folge 563: Ich brauche mehr Geld
44 Min.Ab 12
Die Eltern der schwangeren Anette sind angeklagt, sie ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Job auf der Straße "versauern" zu lassen. Ist das Ehepaar wirklich so grausam? Verena behauptet, dass ihre jüngere Schwester lügt. Oder setzen die Eltern sie unter Druck, um freigesprochen zu werden?
