Richter Alexander Hold
Folge 568: Keine Luft zum Atmen
44 Min.Ab 12
Imke soll versucht haben, ihren Noch-Ehemann Matthias zu zwingen, gemeinsam mit ihr in den Tod zu fahren. War es eine Verzweiflungstat, weil er sie nach dem Tod der gemeinsamen Tochter verlassen hatte? Oder hat Matthias versucht, Imke zu töten, weil sie wegen Unterhaltsforderungen in Streit geraten waren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1