Traumschiff

SAT.1Staffel 3Folge 576
44 Min.Ab 12

Während einer Kreuzfahrt in der Karibik sollen die Geschwister Karin und Timo den Schiffsanimateur Daniel in seiner Kabine betäubt und ihm das Gesicht zerschnitten haben - er ist für sein Leben lang entstellt. Haben sie ihm das angetan, weil er Karin betrogen und dafür gesorgt hatte, dass Timo seine Arbeit als Matrose verlor?

SAT.1
