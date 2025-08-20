Richter Alexander Hold
Folge 579: Juwelier ausgeraubt
44 Min.Ab 12
Fortsetzung von gestern: Martin Forster sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll das Juweliergeschäft seines Vaters überfallen und ausgeraubt haben ... 2. Fall: Alfons wird beschuldigt, den 15-jährigen Thomas über die Brüstung einer Brücke zwei Meter in die Tiefe gestoßen zu haben - der Junge liegt seitdem im Koma. Wollte Alfons Rache für seinen Sohn üben, der von Thomas wegen seiner Narben immer wieder geärgert und gequält wurde?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1