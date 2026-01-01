Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Freiwillige Entführung

SAT.1Staffel 3Folge 584
Folge 584: Freiwillige Entführung

44 Min.Ab 12

Tim und seine Ehefrau Doreen sind angeklagt, Tamara entführt und in einem Kellerloch gefangen gehalten zu haben, um 500.000 Euro von ihrem Mann zu erpressen. Nach vier Wochen sollen sie versucht haben, Tamara zu erschießen, weil das Lösegeld ausblieb. Das hoch verschuldete Pärchen behauptet, dass Tamara sie mit der Entführung beauftragt hat, um zu testen, wie viel sie ihrem Mann wert ist...

SAT.1
