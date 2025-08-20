Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 587
44 Min.Ab 12

Frank wird beschuldigt, Sven in der Dusche überfallen und mit einem Vorschlaghammer geschlagen zu haben - das Opfer ist querschnittsgelähmt. War es ein Racheakt, weil Sven versuchte, seine Ehe zu zerstören? Oder wurde der Kranke von seiner Pflegerin misshandelt, weil sie wegen ihm keine Kinder mehr bekommen kann?

