Richter Alexander Hold
Folge 587: Der Lebensretter
44 Min.Ab 12
Frank wird beschuldigt, Sven in der Dusche überfallen und mit einem Vorschlaghammer geschlagen zu haben - das Opfer ist querschnittsgelähmt. War es ein Racheakt, weil Sven versuchte, seine Ehe zu zerstören? Oder wurde der Kranke von seiner Pflegerin misshandelt, weil sie wegen ihm keine Kinder mehr bekommen kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1