Sex per Bluetooth bestellt?

SAT.1Staffel 3Folge 588
Folge 588: Sex per Bluetooth bestellt?

46 Min.Ab 12

Jonas soll auf einer Bahnhofstoilette über Alexandra hergefallen sein und sie brutal vergewaltigt haben. Er behauptet, dass sie den Sex per "Bluetooth" auf dem Handy regelrecht bestellt habe. Alexandra wollte sich aber an diesem Abend mit ihrem Ex-Freund Tobias aussprechen! Hat sie die ersehnte Versöhnung wirklich für schnellen, anonymen Sex aufs Spiel gesetzt? Oder gibt es jemanden, der die Aussprache verhindern wollte?

