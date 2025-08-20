Richter Alexander Hold
Folge 589: Vom Balkon gefallen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Hildegard soll ihren betrunkenen Mann aus Angst ausgesperrt haben. Bei seinem Versuch, über den Balkon zu klettern, knallte ihm Hildegard die Tür so auf die Finger, dass er verletzt über den Balkon fiel. Der Mann lag die ganze Nacht schwer verletzt im Garten. 2. Fall, Teil 1: Das Ex-Boxenluder Marlene soll ihrem Ex, dem Rennfahrer Torben, eine Überdosis Kokain in seinen Vitamindrink gemischt haben. Torben wurde im Wagen bewusstlos und raste ungebremst gegen eine Wand...
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1