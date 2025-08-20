Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Taschendieb

SAT.1Staffel 3Folge 591
Der Taschendieb

Der TaschendiebJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 591: Der Taschendieb

44 Min.Ab 12

Der Taschendieb Enrico ist angeklagt, seiner Geliebten in den Rücken geschossen und 150.000 Euro gestohlen zu haben. Heuchelte er seine Liebe zu Antonia nur vor, um an ihr Geld zu kommen? Oder kam Antonias Ehemann hinter die Affäre und wollte seine Ehefrau deshalb umbringen?

