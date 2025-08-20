Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle lieben Julian

SAT.1Staffel 3Folge 595
Folge 595: Alle lieben Julian

44 Min.Ab 12

Die Apothekerin Gesine wird beschuldigt, ihrer Stieftochter Alice mehrere Monate lang vergifteten Tee gegeben zu haben, um sie zu entstellen und dauerhaft erkranken zu lassen. Wollte sie die verhasste Stieftochter für die Männerwelt ausschalten, um ihre eigene Tochter zu verheiraten?

SAT.1
