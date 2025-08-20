Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 598
Folge 598: Gucci oder Aldi

44 Min.Ab 12

Um sein luxuriöses Doppelleben als angeblicher Baron zu finanzieren, soll der Angeklagte Manfred Tietze die Nobelboutique von Gregor Barsch ausgeraubt haben. Versucht der mysteriöse "Baron Siegfried von Engelbach" dem Angeklagten die Tat in die Schuhe zu schieben oder ist Manfred Tietze wirklich ein Hochstapler?

SAT.1
