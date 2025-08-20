Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Falsch verarztet

SAT.1 Staffel 3 Folge 600
44 Min.Ab 12

Der verheiratete Arzt Peter soll seiner Urlaubsbekanntschaft Susanne Antibiotika gespritzt haben, obwohl er genau wusste, dass sie darauf stark allergisch reagiert. Wollte er sie außer Gefecht setzen, weil sie ihn wiederholt zurückgewiesen hatte? Oder verwechselte er in der Aufregung einfach die Ampullen?

