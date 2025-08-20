Richter Alexander Hold
Folge 600: Falsch verarztet
44 Min.Ab 12
Der verheiratete Arzt Peter soll seiner Urlaubsbekanntschaft Susanne Antibiotika gespritzt haben, obwohl er genau wusste, dass sie darauf stark allergisch reagiert. Wollte er sie außer Gefecht setzen, weil sie ihn wiederholt zurückgewiesen hatte? Oder verwechselte er in der Aufregung einfach die Ampullen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1