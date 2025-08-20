Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Girls will be boys

SAT.1Staffel 3Folge 601
Girls will be boys

Girls will be boysJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 601: Girls will be boys

44 Min.Ab 12

Vanessa soll dem Gefängniswärter Wigald mit heißer Lasagne das Gesicht schwer verbrannt haben. Sie hatte sich als Mann in das Gefängnis eingeschlichen, weil ihr Freund dort einsaß. Ging die junge Frau auf den Gefängniswärter los, weil er hinter ihre Tarnung gekommen war, oder handelte sie aus Notwehr?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen