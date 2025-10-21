Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Skrupellose Tochter

SAT.1Staffel 4Folge 634
Skrupellose Tochter

Skrupellose TochterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 634: Skrupellose Tochter

45 Min.Ab 12

Dominik soll der 18-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin aufgelauert, sie an den Haaren gepackt und ihre Kleidung zerrissen haben. Ist der wegen sexueller Nötigung Vorbestrafte ein Wiederholungstäter? 2. Fall: Julia wird beschuldigt, sich nach einem Fest in den Wohnwagen ihrer Kollegin Sandra geschlichen und ein Diamantencollier gestohlen zu haben. Wollte Julia ihre Finanzprobleme mit einem Schlag beheben? Oder hat Sandra das Collier selbst verschwinden lassen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen