Richter Alexander Hold
Folge 634: Skrupellose Tochter
45 Min.Ab 12
Dominik soll der 18-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin aufgelauert, sie an den Haaren gepackt und ihre Kleidung zerrissen haben. Ist der wegen sexueller Nötigung Vorbestrafte ein Wiederholungstäter? 2. Fall: Julia wird beschuldigt, sich nach einem Fest in den Wohnwagen ihrer Kollegin Sandra geschlichen und ein Diamantencollier gestohlen zu haben. Wollte Julia ihre Finanzprobleme mit einem Schlag beheben? Oder hat Sandra das Collier selbst verschwinden lassen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1