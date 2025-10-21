Richter Alexander Hold
Folge 636: Ein dunkles Geheimnis
44 Min.Ab 12
Der Sportstudent Sven soll versucht haben, seinen Freund Dominik beim Tauchen umzubringen - Dominik überlebte den Anschlag knapp, ist aber seitdem querschnittsgelähmt. Wollte der Angeklagte den einzigen Mitwisser seines dunklen Geheimnisses für immer zum Schweigen bringen? Oder hatte Dominik seine Fähigkeiten unter Wasser überschätzt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1