Richter Alexander Hold
Folge 638: Der Kredithai
44 Min.Ab 12
Der Kreditvermittler Dieter soll seine Stieftochter erstochen haben. Wollte er sie zum Schweigen bringen, weil sie zu viel über seine krummen Geschäfte wusste? Oder hat ein abgeblitzter Verehrer die GoGo-Tänzerin ermordet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1