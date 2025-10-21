Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Gangsterstrip

SAT.1Staffel 4Folge 639
Gangsterstrip

GangsterstripJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 639: Gangsterstrip

44 Min.Ab 12

1. Fall: Renè ist angeklagt, 10.000 Euro aus der Kasse einer Tankstelle gestohlen zu haben. Währenddessen soll sich der Tankwart mit einer Stripperin an einer Zapfsäule vergnügt haben. Hat René die Stripperin bestellt, um ihn abzulenken? 2. Fall: Die Kosmetikerin Michaela soll ihrer Stammkundin Elena eine Ganzkörperverpackung mit einem Pflanzengift aufgetragen haben - Elena erlitt Verbrennungen am ganzen Körper.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen