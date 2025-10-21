Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Kopfgeld

SAT.1Staffel 4Folge 640
Kopfgeld

KopfgeldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 640: Kopfgeld

44 Min.Ab 12

Skrupellos soll die Unternehmerstochter Babette den Kleinganoven Gedeon angestiftet haben, ihren Chef Lorenz zu entführen! Wollte sich Babette rächen, weil Lorenz ihre Annäherungsversuche zurückwies? Sie versuchte sogar, ihn mit ihrem Wissen über illegale Schmuggelgeschäfte zu erpressen! Haben Lorenz und Gedeon eine kriminelle Verbindung?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen