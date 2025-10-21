Richter Alexander Hold
Folge 640: Kopfgeld
44 Min.Ab 12
Skrupellos soll die Unternehmerstochter Babette den Kleinganoven Gedeon angestiftet haben, ihren Chef Lorenz zu entführen! Wollte sich Babette rächen, weil Lorenz ihre Annäherungsversuche zurückwies? Sie versuchte sogar, ihn mit ihrem Wissen über illegale Schmuggelgeschäfte zu erpressen! Haben Lorenz und Gedeon eine kriminelle Verbindung?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1