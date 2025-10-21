Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eiskalt

SAT.1Staffel 4Folge 647
Eiskalt

Richter Alexander Hold

Folge 647: Eiskalt

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nikolas wird beschuldigt, die Leiche eines alten Mannes eingefroren zu haben. Angeblich wollte er den Lottogewinn des Toten einstreichen - der Angeklagte behauptet, dass sich der Besitzer des Lottoladens das Geld unter den Nagel gerissen hat! 2. Fall: Völlig bekifft soll Timo das Motorboot seines Vaters in die Luft gejagt haben - angeblich um sich an ihm zu rächen, weil er ihn ins Internat stecken wollte. Der Angeklagte schiebt die Schuld seiner Schwester in die Schuhe.

