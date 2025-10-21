Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gesicht entstellt

SAT.1Staffel 4Folge 649
44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Kosmetikerin Anette soll ihre Stiefmutter Xenia absichtlich beim Permanent Make Up entstellt haben. Wollte sie sie für ihren Mann unattraktiv machen, um ihn für sich zu gewinnen? 2. Fall: Die 17-jährige Marlene hat im Kaufhaus gestohlen und wurde dabei erwischt. Als der Kaufhausdetektiv die Polizei rufen wollte, soll Marlene ihm eine Schere in die Schulter gerammt haben. Sie behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben, weil sie sonst vergewaltigt worden wäre...

SAT.1
