Richter Alexander Hold
Folge 650: Zobel und Zaster
44 Min.Ab 12
Aus grenzenloser Geldgier soll Torsten die Pelzverkäuferin Annabelle in ihrem Laden überfallen und den schwerreichen Kunden David bewusstlos geschlagen haben. Torsten behauptet, dass Annabelle den Überfall in Auftrag gegeben hat, um sich von ihrem Mann trennen zu können und mit dem Geld ein schönes Leben auf den Bahamas zu führen! Er bestreitet aber jegliche Beteiligung ...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1