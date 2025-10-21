Richter Alexander Hold
Folge 651: Der Wohltäter
44 Min.Ab 12
Karoline ist angeklagt, ihren Mann Roland mit einer Whiskey-Flasche bewusstlos geschlagen und danach ihr Haus ausgeraubt zu haben. Konnte es die Angeklagte nicht mehr ertragen, dass ihr Mann das gesamte Vermögen den Obdachlosen zukommen ließ? Oder beging der Obdachlose Max den Überfall, um sich mit den Wertsachen aus dem Staub zu machen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1