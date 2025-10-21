Richter Alexander Hold
Folge 652: Verzweifelt!
44 Min.Ab 12
Der arbeitslose Robert soll den zehnjährigen Leon entführt und eine Million Euro Lösegeld gefordert haben. Hat Robert in seiner Verzweiflung auch versucht, Leons Vater Vincent zu erschießen, weil er die Zahlung verweigerte und die Million Euro als Kopfgeld auf den Entführer seines Sohnes aussetzte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1