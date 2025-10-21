Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 659
44 Min.Ab 12

Der 21-jährige Frank soll die Bremsschläuche an Renés Auto arglistig angeschnitten haben, weil er René für den Unfalltod seiner kleinen Schwester verantwortlich macht. René verlor die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen einen Baum und ist seitdem querschnittgelähmt! War Franks Hass auf René so groß, dass er ihn mit seinem Leben bezahlen lassen wollte?

