Studentenclique

SAT.1Staffel 4Folge 661
Folge 661: Studentenclique

44 Min.Ab 12

Jurastudent Trutz soll seinen verhassten Professor mit einer Justitia erschlagen haben. Tat er das, um seine Schwester Mascha vor den Annäherungsversuchen des Professors zu schützen? Warum beging Mascha kurz nach dem Tod des Mannes einen Selbstmordversuch?

SAT.1
