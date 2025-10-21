Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Neugeborenes entführt

SAT.1Staffel 4Folge 663
Neugeborenes entführt

Richter Alexander Hold

Folge 663: Neugeborenes entführt

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die ehemalige Kinderkrankenschwester Angelika wird beschuldigt, ein Neugeborenes von der Säuglingsstation entführt zu haben. War sie verzweifelt, weil sie keine Kinder bekommen kann? Die Angeklagte behauptet, dass die Mutter des Babys mit ihrem siebten Kind überfordert war und es ihr vor die Haustür legte ... 2. Fall: Der Kampfsportler Gregor soll seinen Kameraden Karsten niedergeschlagen haben, kurz nachdem er ihm seine Freundin für 5000 Euro verkauft hatte.

