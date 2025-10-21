Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 664
43 Min.Ab 12

Tamara ist angeklagt, den Revolver geladen zu haben, mit dem sich der Motorradgang-Chef Lars bei einem Aufnahmeritual in den Kopf schoss. Wollte sie selbst neue Gangchefin werden? Wer sonst hatte einen Grund, die Waffe zu laden, mit der immer Russisch Roulette gespielt wurde?

