Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das kann ins Auge gehen

SAT.1Staffel 4Folge 666
Das kann ins Auge gehen

Das kann ins Auge gehenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 666: Das kann ins Auge gehen

44 Min.Ab 12

Franziska soll einen Säure-Anschlag auf ihren Augenarzt verübt und sein linkes Auge komplett verätzt haben. Wollte sich Franziska für eine verpfuschte Augenlaser-Operation rächen, doer beging Dr. Krügers Ex-Freundin das hinterhältige Attentat, weil dieser sie nach 20 Jahren Beziehung eiskalt abserviert hatte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen