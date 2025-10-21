Richter Alexander Hold
Folge 667: Mit Pralinen vergiftet
44 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Der Student Axel wird verdächtigt, seine Freundin Klarissa mit Pralinen vergiftet und ihre Leiche anschließend in einem See versenkt zu haben. War Klarissa dem Heiratsschwindler auf die Schliche gekommen, oder ist der totgeglaubte Bruder des Angeklagten der wahre Mörder?
Richter Alexander Hold
